Меньше не становится: стало известно, сколько новых больных коронавирусом обнаружено в Самарской области

Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в регионе растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько новых больных с коронавирусом обнаружили в Самаре 18 октября. По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за минувшие сутки неутешительный диагноз подтвердился у 139 жителей региона. Это всего на одного заболевшего меньше, чем накануне, поэтому можно говорить о том, что рекордные показатели по заболеваемости продолжают удерживать свои позиции.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии по официальным данным достигло 13993 человек.

К сожалению, не обошлось без новых смертей. Список погибших самарцев, у которых был диагностирован коронавирус, пополнился четырьмя фамилиями, а общее число погибших достигло 227 человек.