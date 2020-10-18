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Названы новые жертвы коронавируса в Самарской области на 18 октября

За сутки страшная болезнь забрала еще четыре жизни наших земляков
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Еще четырех больных коронавирусом врачам спасти, увы, не удалось

Еще четырех больных коронавирусом врачам спасти, увы, не удалось

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперштабе Самарской области назвали новы жертвы коронавируса в регионе 18 октября. По данным медиков, за сутки COVID-19 забрал жизни еще четырех жителей Самарской области.

Двое из них – преклонного возраста с серьезными сопутствующими заболеваниями. Это 80-летний мужчина с онкологией и сердечно-сосудистым заболеванием и 71-летняя женщина с эндокринным заболеванием.

Кроме того, среди жертв коронавируса оказалась женщина 66 лет, которая страдала сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. А вот у четвертой жертвы ковида, 53-летнего мужчины, сопутствующих заболеваний не было.

Общее число погибших от коронавируса с начала пандемии в регионе достигло уже 227 человек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в Самарской области составляет 7,11, в то время как в целом по стране - 16,57.