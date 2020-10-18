В лидерах – Тольятти и Новокуйбышевск: где в Самарской области нашли больше всего новых больных коронавирусом

В лидерах по приросту зараженных оказались Тольятти и Новокуйбышевск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперштабе Самарской области рассказали, где нашли больше всего новых больных коронавирусом 18 октября. Всего в регионе за сутки было зафиксировано 139 новых положительных результатов теста на COVID-19.

Больше всего новых больных обнаружилось в Новокуйбышевске и в Тольятти - здесь прибавилось по 24 пациента с подтвержденным коронавирусом. Еще 20 врачи нашли в Кинель-Черкасском районе.

Областной центр по числу новых заболевших 18 октября занял лишь четвертое место- здесь диагноз подтвердился у 19 пациентов.

12 новых больных с подвержденным коронавирусом прибавилось в Безенчукском районе, 10 – в Чапааевске, 7 – в Похвистнево, 5 – в Камышлинском районе.

Несколько лучше ситуация в Сергиевском и Челно-Вершинском районах (по три заболевших), в Отрадном, Похвистневском, Приволжском и Шенталинском районах (по два заболевших). Всего по одному новому коронавирусному больному обнаружили в Кинеле, Кинельском, Клявлинском и Хворостянском районах.

Подавляющее число новых коронавирусных пациентов обнаружили при обследовании больных с пневмонией и ОРВИ – 89 человек. 36 вовсе не имели клинических проявлений заболевания, а 14 нашли при обследовании круга контактных.