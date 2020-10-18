В Самаре ищут очевидцев страшного ДТП, унесшего жизнь молодых родителей троих детей

Страшная трагедия унесла жизни родителей троих малышей. Фото: соцсети

В Самаре разыскивают очевидцев жуткого ДТП, которое унесло жизни двух молодых родителей троих детей 7 августа 2020 года. Близкие погибших обратились к землякам в соцсетях с призывом поделиться записями с видеорегистраторов.

- Все помнят ту чудовищную трагедию 7 августа 2020г., унесшую жизни двух молодых родителей Сергея и Любаши, - пишет Анна Соладкова. - Никто не остался равнодушным. Просим не оставаться в стороне и помочь в расследовании дела: дело стоит на месте.

Анна просит отозваться очевидцев страшного ДТП и признается – очень нужны записи с видеорегистраторов.

Напомним, ДТП произошло вечером 7 августа в районе села Подъем-Михайловка. На трассе столкнулись две легковушки и грузовик. «Datsun», за рулем которого был полицейский, не выбрал безопасную скорость, столкнулся с едущим впереди «Hyundai Solaris» и буквально вытолкнул автомобиль на встречную полосу, по которой двигался грузовик «Volvo». В результате водитель «Hyundai Solaris» погиб на месте, его жена скончалась в больнице, а трое их маленьких детей, 3-летний мальчик, 2-летняя девочка и двухмесячная малышка – также пострадали и были доставлены в больницу. Водителю и пассажирке второй легковушки тоже потребовалась помощь медиков. Сейчас близкие погибших молодых родителей опасаются, что виновник трагедии не понесет заслуженное наказание.