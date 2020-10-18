Стало известно, сколько жителей региона уже победили коронавирус

80% всех инфицированных коронавирусом уже победили болезнь
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно, сколько жителей Самарской области уже победили коронавирус. Такие данные озвучили в оперштабе региона. По данным оперштаба почти 80% всех самарцев, инфицированных COVID-19 с начала пандемии, уже сумели справиться с этим опасным заболеванием.
Например, только за прошлую неделю выздоровели 850 жителей региона. 411 из них лежали в больницах и выписались, остальные 439 успешно пролечились дома. Только за последние сутки врачи выписали 122 человека.
- Сейчас пациенты постепенно возвращаются в привычный ритм жизни, следуя рекомендациям врачей, - пояснили в оперштабе.
Всего в регионе победу над коронавирусом с начала пандемии одержали 11 036 инфицированных самарцев.