В воскресенье за Волгой три часа полыхал лес

Пожар тушили почти полсотни огнеборцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье 18 октября за Волгой произошел крупный пожар. Целых три часа в районе Гавриловой Поляны полыхал лес.

- Сигнал о пожаре в лесу в трех-четырех километрах севернее Гавриловой Поляны поступил на пульт дежурного в 12.14,- сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что в лесу горит трава. Площадь возгорания была немаленькой – 300 квадратных метров. Чтобы справиться с огнем, огнеборцам пришлось привлечь 44 человек и 10 единиц техники. В том числе в тушении пожара участвовали три пожарных катера.

Тушение возгорания заняло три часа. За это время пожар занял площадь в 500 квадратных метров, однако в итоге в 15.21 огнеборцам удалось локализовать пламя