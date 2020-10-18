Несли на носилках полтора километра: под Самарой женщина упала с водопада

Спасатели несли пострадавшую на носилках. Фото: ПСС Самарской области

Обычная прогулка к популярному туристическому местечку Самарской области – водопаду Девичьи Слезы – чуть не закончилась трагедией для одной из жительниц региона. 17 октября во время прогулки женщина оступилась и упала с водопада вниз. В результате пострадавшая получила серьезную травму – у нее оказалась повреждена грудная клетка.

Очевидцы несчастного случая сразу же вызвали спасателей.

- Спасатели ПСО Сызрани отправились на место ЧП в 15.10, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области. – В спасательных работах задействовано три спасателя и аварийно-спасательный автомобиль.

Выяснилось, что женщине требуется срочная госпитализация, однако все осложнилось тем, что пострадавшая находилась вдали от дорог. В результате от водопада до автомобиля скорой помощи спасатели несли пострадавшую самарчанку на носилках полтора километра.

В 18.05 женщину передали бригаде врачей.