«Пламя полыхало по верхушкам деревьев»: самарцев напугал пожар на кладбище

Пожар на кладбище не на шутку напугал горожан. Фото: соцсети

В воскресенье днем самарцев напугал разгоревшийся на Безымянском кладбище на Металурге пожар. Очевидцы рассказали, что огонь был сильный.

- Когда вышли за оградку – увидели серьезный пожар, - рассказывает самарчанка Наталья. – Пламя полыхало по верхушкам деревьев, распространялось очень быстро. За те четыре минуты, пока я пыталась дозвониться до службы спасения, оно распространилось метров на 20! Пожар мог мгновенно второй раз похоронить все кладбище, а мы никак не могли дозвониться. Страшно.

Впрочем, как рассказала самарчанка, пожарные вскоре приехали на место ЧП и быстро справились с огнем – потушили все минут за 10.