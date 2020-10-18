Матч «Крылья Советов» - «Волгарь» в Самаре собрал больше трех тысяч человек

Самарцы пришли поддержать любимую команду

Матч «Крылья советов» - «Волгарь» на «Самара Арене» 17 октября стал самой посещаемой игрой в 17-м туре Футбольной национальной лиги. Такие данные содержатся в рейтинге, составленном порталом ТурСтат.

По данным ресурса, субботнюю игру клубов «Крылья Советов» и «Волгарь» на стадионе «Самара Арена» увидели 3202 зрителя. Напомним, матч завершился победой «Крыльев» со счетом 3:0.

Второе место в рейтинге посещаемости занял матч команд «Нижний Новгород» и «СКА-Хабаровск» в Нижнем Новгороде (1:0) – его посетили 2812 зрителей. Третье место – у игры «Алания»-«Шинник» (4:4) во Владикавказе – 1590 посетителей.

По итогам 16-ти туров ФНЛ, «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице.