Синоптики рассказали, будет ли начало рабочей недели в Самаре дождливым

Погода на следующей неделе может преподнести сюрпризы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале новой рабочей недели в Самарской области и стоит ли самарцам готовить зонтики, чтобы защититься от дождя. Выяснилось, что погода будет довольно неустойчивой.

Как рассказали специалисты Приволжского УГМС, ночью с воскресенья на понедельник в Самарской области местами пройдет дождь, будет довольно тепло 6… 11 градусов выше нуля. 19 октября в регионе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Будет дуть довольно сильный юго-западный ветер, а воздух прогреется до 12… 17 градусов.

Однако уже ночью с понедельника на вторник снова похолодает. Температура воздуха ночью опустится до -1… +4 градусов, то есть возможны заморозки. Правда, обойдется без осадков. Днем во вторник также ветрено, облачно, но без дождя, температура воздуха не поднимется выше 8… 13 градусов. Такая же погода сохранится и в среду.

- В начале рабочей недели на погоду нашего региона будет оказывать влияние серия циклонов: они будут перемещаться с запада на восток через центральные и северные районы Самарской области, - объяснили в Приволжском УГМС. - Неустойчивый характер погоды сохранится. Пасмурная и дождливая погода будет чередоваться с солнечной и умеренно теплой.