Жителей выселят, здание снесут: в Самаре изымают землю под многоквартирным домом

Дом признан аварийным. Фото: Google карты

В Самаре мэрия намерена изъять земельный участок под многоквартирным домом, а само здание снести. Соответствующий документ опубликован на портале городской администрации.

Речь идет о доме на ул. Ставропольская, 224. Площадь двухэтажного здания составляет 390 квадратных метров. Каркасно-засыпной дом 1952 года постройки уже находится в ветхом состоянии и признан аварийным. В нем находится восемь приватизированных квартир.

- Изымаемая недвижимость пройдет процедуру оценки, оценят и убытки, которые понесут собственники,- говорится в опубликованном мэрией документе. – Размер возмещения собственникам определят в течение двух месяцев.

Власти обещают подобрать для собственников другое жилье. Если же владельцы откажутся подписывать документы, муниципалитет подготовит исковые заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилых помещений.