«Длинная полоса огня»: самарцы сняли на видео пылающее поле под Сергиевском

Огонь подступил совсем близко к дороге. Фото: скрин видео

В Самарской области очевидцы засняли и прислали в редакцию «КП-Самара» жутковатое видео. Автомобиль едет в темноте по дороге, вдоль которой полыхает горящая трава. Пламя подходит совсем близко к обочине, над дорогой летят искры и стелется дым.

- Длинная полоса огня, поджог поля вблизи поселка Суходол, Сергиевский район, -написали очевидцы.

Многих самарцев шокировало увиденное.

- Бедные зверушки! – переживает Иван Кузнецов.

В ГУ МЧС рассказали, что с возгоранием травы в Сергиевском районе пожарные борются с самого утра.

- В 11.25 поступил вызов в поселок Рыбопитомник в Сергиевском районе, - рассказали в ГУ МЧС. - Горела трава на площади 500 кв. м. Этот пожар был ликвидирован через четыре часа, тушили шесть человек с помощью двух единиц техники.

Позже вызов поступил повторно, уже когда стемнело. На этот раз огонь разгорелся недалеко от первого пожара, в районе п. Студенцы. Площадь загорания травы достигла уже 900 квадратных метров. Чтобы ликвидировать этот пожар, потребовались усилия уже девяти пожарных и трех машин.

- Сейчас возгорание ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС. – Причины уточняются, не исключен поджог травы.