Тренер "Крыльев" про Антона Зиньковского: "Это была стосерийная "Санта-Барбара"

Тренер рассказал о судьбе Зиньковского в "Крыльях"

Игорь Осинькин - тренер "Крыльев Советов" - после победной игры с "Волгарем" рассказал не только о самой игре, но и о составе команды. Одним из важнейших вопросов стало известие о том, что в команде остается Антон Зиньковский.

- Это такая стосерийная "Санта-Барбара", которая с первого тура нас преследовала. Она была все эти 15 туров, еще два на кубок, это достаточно короткое время – два с половиной месяца, и перед каждым туром мы не знали, будет ли он играть, - отметил он.

По данным тренера, в начале сезона Зиньковский категорически хотел уйти в команду РПЛ. И оставить его было сложно - игрока уровня более высокой лиги. Все руководители вели большую работу, игрок вырос сам над собой. Но Осинькин посетовал, что на все эти терзания уходило много энергии и времени.

- Я считаю, что Антон играет хорошо, а может не просто лучше, а намного лучше. Он профессионал. Концентрация именно на работе внутри команды поможет ему стать намного лучше, - добавил тренер.

Прокомментировал тот факт, что остался в Самаре и сам игрок, которого очень уважают самарские болельщики.

- Надо работать и отбросить все, что было – все слухи и разговоры. Буду помогать "Крыльям" возвращаться в Премьер-лигу, - подчеркнул он.