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Самарцам дали точную инструкцию на случай болезни с признаками COVID

Горожанам рассказали, что делать при первых признаках простуды
Анастасия МЫШКИНА
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Как действовать при симптомах COVID или ОРВИ

Как действовать при симптомах COVID или ОРВИ

Жителям Самары дали точную и четкую инструкцию, позволяющую ничего не перепутать и действовать быстро и конкретно при симптомах ОРВИ и COVID. В схеме объяснил, как действовать при первых признака недомогания, до осмотра врача и после, как не допустить заражения других людей.

Также жителям объяснили, что мазок на ПЦП выполняют только по назначению врача. А звонить в скорую нужно только при ухудшении состояния. Если же состояние не изменилось, но и температура не опускается, то нужно обратиться в поликлинику и вызвать на дом врача. При определенных симптомах, пациенту назначают КТ и рентген.

За последние сутки в регионе 139 человек заразились коронавирусом, с начала пандемии заболели 13 993 человека. За все время выздоровели 11 036 пациентов, это почти 80%.