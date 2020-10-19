В Самарском регионе стартовал масштабный 30-дневный акселератор PROБизнес!

Все участники настроены на работу и готовы побороться за грант в 50 тыс. рублей

Учиться трансформировать свои проекты в прибыльные бизнесы благодаря знаниям и инструментам, полученным от федеральных и региональных экспертов, а также при поддержке наставников будут более 70 начинающих и действующих предпринимателей.

Новый поток бизнес-акселератора рассчитан на тех, кто формирует свою бизнес-идею и определяет курс развития. Основная задача - помочь участникам сформировать навыки, знания и точки роста, которые позволят прогрессировать их проектам.

«Мы ставим несколько целей при подготовке и проведении акселератора. Первая — мы хотим, чтобы вы утвердились в своей идее или бизнес-проекте, в том, что выбрали правильное направление и готовы его реализовывать. Второе — хотим, чтобы общаясь здесь, вы нашли партнёров, друзей, а может быть и создали коллаборацию своих идей, которая приведёт к новым проектам. И третье — мы рассчитываем, что в результате обучения, получив знания и инструменты, вы сразу будете настроены их внедрять», — обратилась к участникам PROБизнес руководитель департамента развития предпринимательства регионального минэкономразвития Лариса Названова.

За 30 дней участникам бизнес-курса предстоит под руководством ведущих федеральных и региональных экспертов:

- проработать свою бизнес-модель

- прокачать навыки управления

- узнать, как вывести проект на ту прибыль, о которой мечтают

Встречи с федеральными экспертами пройдут в формате вебинаров, а с региональными — очно, чтобы предприниматели смогли получить исчерпывающие ответы на ключевые вопросы

Все участники настроены на работу и готовы побороться за грант в 50 тыс. рублей на развитие своего проекта, - который достанется самому эффективному участнику акселератора.

Мероприятие реализуется по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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