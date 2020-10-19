"Прогресс" подготовил технический проект космического аппарата "Аист-2Т"

Спутники должны быть готовы к концу 2022 года

Специалисты РКЦ "Прогресс" подготовили технический проект космического аппарата "Аист-2Т". Это стало первым этапом опытно-конструкторской работы над спутником, сообщается на сайте самарского предприятия.

Разработка космического комплекса дистанционного зондирования Земли в составе двух космических аппаратов "Аист-2Т" началась в конце 2019 года. Спутники будут делать изображения земной поверхности и доставлять собранные данные на Землю в пункты приема. Аппараты будут работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 400 км, предполагается, что они смогут собирать и передавать данные не менее пяти лет.

Спутники должны быть готовы к концу 2022 года.