В Самаре кинологи отдают в добрые руки служебную собаку

Рэму 10 лет, сейчас он ищет новый дом / Фото: УФСИН по Самарской области

В Самаре подошла к концу служба одного из сотрудников УФСИН по региону. Он несколько лет проработал в кинологической службе и теперь ищет новый дом. Речь идет о собаке по имени Рэм.

- Кинологическая служба УФСИН России по Самарской области отдает на безвозмездной основе служебную собаку. Это 10-летний кобель. Он прошел специальные курсы дрессировки и знает все команды, - сообщают в пресс-службе ведомства.

По словам наставников Рэма, пес очень жизнерадостный и добрый. Он станет не только верным другом, но и отличным охранником для дома. Желающие забрать Рэма к себе могут обращаться по адресу: Самара, ул. Физкультурная, 134а, телефон 8-917-039-32-01.