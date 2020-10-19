В Южном городе начали строить новую дорогу

Дорожники сейчас занимаются земляными работами Фото: Скриншот с видео

В Южном городе стартовало строительство новой дороги. Там делают выезд из пятой очереди микрорайона. Сейчас дорожники занимаются земляными работами, а также прокладывают коммуникации. Стройку с высоты птичьего полета запечатлел самарский блогер Евгений Щекин.

- Длина новой дороги составит около 487 м. Строительство развязки позволит жителям пятой и шестой очередей быстро и удобно добраться до Фрунзенского моста, не преодолевая кольцо на пересечении Южного и Уральского шоссе, - сообщили в компании-застройщике.

Сколько именно займут работы, пока не известно. Но, судя по видео, строительство ведется довольно активно, так что уже скоро жители Южного города смогут опробовать новую дорогу.