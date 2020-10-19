В Тольятти спасатели вызволили из колодца дикого кабана

Спасатели успешно достали молодого кабана из колодца

В воскресенье, 18 октября, спасатели Тольятти вызволили из заточения дикого кабана. Животное упало в бетонный технологический колодец за Московским проспектом. Это заметили местные жители, но сами достать его оттуда они не смогли. Операцию по спасению кабана заснял местный телеканал.

- О случившемся нам сообщили местные жители. Они в течение четырех дней подкармливали и поили кабана. Спасатели успешно достали животное из колодца с помощью тросов и обезвредили его, - рассказал начальник отдела департамента охоты и рыболовства Самарской области Олег Иванов.

По словам специалиста, в ловушку угодил совсем молодой кабан. Он родился в этом году. После спасения животное поместили в вольер для передержки. В дальнейшем им займутся ветеринары.