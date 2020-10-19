Мэрия Самары потратит 7,6 млн рублей на туалеты

Компания будет следить за туалетами в парках и скверах до конца июня 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Самары ищет подрядчика, который возьмет на себя содержание общественных туалетов. За это чиновники обещают заплатить более 7,6 млн рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет проводить в туалетах влажную и сухую уборку, заниматься при необходимости ремонтом, убирать прилегающую территорию, помогать маломобильным гражданам, а также следить за наличием мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец и т. д.

Так, подрядчик должен будет заботиться о следующих туалетах: двухместные павильоны модульного типа в сквере имени Пушкина, в парке Победы, в сквере на площади имени В.В. Куйбышева; трехместный павильон модульного типа в сквере на проспекте Ленина; шестиместный павильон в сквере у ДК «Октябрь»; туалеты на площади Куйбышева, на улице Маяковского, в сквере Высоцкого. Содержанием туалетов компания будет заниматься до 31 июня 2021 года. Победителя аукциона выберут в конце октября.