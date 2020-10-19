Житель Тольятти поссорился со знакомой и 26 раз ударил ее ножом

Мужчину в скором времени ждет суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в ближайшее время предстанет перед судом местный житель. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве своей знакомой. Произошло все в июле 2020 года во время совместного застолья.

- По версии следствия, мужчина пришел домой к своей знакомой. Они начали распивать спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились. Мужчина схватился за нож и не менее 26 раз ударил женщину в область шеи и тела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник же сбежал, но в дальнейшем правоохранители его нашли и задержали. Мужчина свою вину так и не признал, несмотря на неопровержимые доказательства. Недавно стражи порядка закончили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти.