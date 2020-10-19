В Сызрани парень без прав влетел на «Гранте» в опору и попал в больницу

В ДТП пострадали три человека: водитель и двое его пассажиров Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло ранним утром в воскресенье, 18 октября, на улице Фрунзе в Сызрани. Там в районе дома № 183 опрокинулась «Лада Гранта».

- За рулем легковушки находился 18-летний молодой человек, который не имеет водительских прав. Он превысил скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машина опрокинулась и врезалась в световую опору, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали три человека: водитель «Гранты», 32-летняя пассажирка и 26-летний пассажир. Первых двух госпитализировали в больницу. Последнему молодому человеку назначили амбулаторное лечение.