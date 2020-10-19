В Самарской области водитель BMW сбил насмерть перебегающего дорогу лося

Смертельное ДТП произошло на трассе между Самарой и Ульяновском Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 18 октября, в Елховском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. На 146 км 780 м трассы «Ульяновск — Димитровград — Самара» под колесами дорогой иномарки погиб лось.

- 31-летний водитель автомобиля BMW ехал со стороны Самары в направлении Ульяновска, когда на дорогу выбежал лось. Автомобилист не успел затормозить и сбил животное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Лось скончался на месте. Его тело передали егерям. Также в ДТП пострадала пассажирка иномарки — 31-летняя женщина. Ее после осмотра отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.