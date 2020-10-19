В Самарской области выявили 141 новый случай заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 14 134 заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на понедельник, 19 октября, выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. Это рекордный суточный прирост заболевших за последние несколько месяцев. Предыдущий, который зафиксировали 13 июня, составил 146 человек за сутки. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 14 134 заболевших, из них по выздоровлению выписаны 11 043 человека. За сутки зафиксировано еще четыре новых смертельных случая, всего умер 231 человек.

В целом по стране за все время с начала пандемии было выявлено 1,4 млн заболевших, в том числе за прошедшие сутки 15 982 новых случая в 84 регионах.