В Самаре будут судить адвоката за взятку в 2 млн рублей

Адвокат получила деньги, но решать вопрос с приговором не собиралась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении адвоката, которая обвиняется в покушении на мошенничество, а также начальника службы безопасности одной из организаций, который был посредником. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в июле этого года отец обвиняемого по делу о вымогательстве и похищении человека через посредника передал адвокату 2 млн рублей за вынесение более мягкого наказания. Адвокат получила деньги, но для решения вопроса о приговоре передавать их дальше никому не собиралась. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.