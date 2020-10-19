В Тольятти женщина на иномарке сбила 8-летнего ребенка на "зебре"

От травм, полученные в аварии, ребенок будет лечиться дома

В Тольятти произошло ДТП с участием ребенка на улице Свердлова. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 50-летняя женщина на кроссовере Honda ехала по улице Свердлова и на регулируемом пешеходном переходе сбила 8-летнего мальчика. Как выяснилось, ребенок переходил дорогу на красный свет.

В результате аварии мальчик получил травмы, лечить которые он будет дома. По факту случившегося в полиции проводится проверка.