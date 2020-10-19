Самарцам рассказали, кто главный разносчик коронавируса

В правительстве напоминают, что офисные работники должны измерять температуру, носить маски, пользоваться дезинфицирующими средствами, соблюдать социальную дистанцию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области рассказали, что большая часть заболевших коронавирусом – это люди, которые работают в помещениях. Они подхватывают COVID-19 на работе и приносят его домой.

- Сегодня основную часть заболевших COVID-19, как и весной, составляют работающие в помещениях люди. С работы вирус они приносят домой и распространяют его среди близких. Соблюдение мер безопасности на рабочем месте как никогда актуально! – отметили в департаменте информационной политики региона.

В правительстве напоминают, что офисные работники должны измерять температуру, носить маски, пользоваться дезинфицирующими средствами, соблюдать социальную дистанцию.

- Если вы чувствуете недомогание, не выходите на работу. Важная мера профилактики – изоляция источника инфекции на 14 дней, - напоминают власти области.