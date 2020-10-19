Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансферную кампанию клуба

Трансфер Ивана Сергеева из «Торпедо», пожалуй, самый удачный осенью и летом 2020 года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал итоги трансферной кампании лета и осени 2020 года. По словам функционера, комплектовать команду пришлось в «авральном режиме».

- Это трансферное окно получилось достаточно специфичным – клубам нужно было работать в непривычных условиях. «Крыльям» вообще пришлось комплектовать команду в авральном режиме – последний тур РПЛ был сыгран 22 июля, а уже 2 августа команда начинала новый сезон в ФНЛ. В этот короткий промежуток времени в "Крылья" пришел новый тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным и новые игроки. Нужно было решать вопрос с иностранными игроками в связи с лимитом на легионеров в ФНЛ и сохранить часть футболистов, - приводит слова Сергея Корниленко пресс-служба самарского клуба.

При этом «Крылья» с выплатой неустоек покинули Тарас Бурлак, Деян Радоньич и Денис Попович. Также в «Локомотив» продали Виталия Лысцова. Корниленко назвал этот трансфер одним из самых успешных за последние четыре сезона.

Отметил спортивный директор и тех, кто в клуб пришел.

- В «Крылья» вернулся воспитанник самарского футбола Сергей Божин, а молодые игроки Геннадий Киселев и Дмитрий Молчанов ушли в аренду, чтобы регулярно получать игровую практику. Особняком стоит приход в клуб нападающего Ивана Сергеева, который в 13 матчах ФНЛ за «Крылья Советов» забил 13 голов. Клуб провел большую работу, чтобы полузащитник Антон Зиньковский остался в «Крыльях Советов». К Антону был предметный интерес со стороны нескольких клубов Премьер-лиги, однако нам удалось сохранить игрока в Самаре, - сказал Корниленко.

По словам функционера, на этом работа на трансферном рынке не закончена. Сейчас в клубе будут решать, как развивать команду в зимнее трансферное окно, которое откроется 29 января.