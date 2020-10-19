В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться школьники в Самаре

В школах серьезные меры контроля

Школьники в Самаре продолжат учиться в очном формате. На заседании регионального оперативного штаба об этом рассказал Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что в общей структуре заболеваемости школы и учебные заведения дают менее 4%.

- Эпидемиологический порог в учреждениях образования не превышен, именно поэтому нет необходимости переходить на дистанционный формат, - отметили в Роспотребнадзоре.

Однако на заседании обсуждались и другие меры. Например, предлагается сделать обязательной самоизоляцию для лиц пожилого возраста старше 65 лет. Также их должны будут переводить на удаленку.

На данный момент в регионе зафиксировали 14 134 случая заражения коронавирусом, выздоровели почти 80% пациентов. По-прежнему напряженной остается ситуация в первичном звене здравоохранения, не хватает лечащих врачей и бригад скорой помощи. Решить эту проблему призван появившийся координационный центр.