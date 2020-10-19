Врачи снова готовы бороться за каждую жизнь. Но хотят чтобы больных было как можно меньше

В Самаре на обязательную самоизоляцию могут отправить граждан старше 65 лет. Это решение обсуждалось на заседании оперативного штаба Самарской области 19 октября 2020 года. Сейчас в регионе самоизоляция для пожилых рекомендована. Однако, как считают специалисты, этого мало.

- Также планируем рассмотреть вопрос о переводе сотрудников учреждений в возрасте65 лет и старше на дистанционный формат работы, - сообщили в оперативном штабе. Этот вопрос решат на следующем заседании. Вопрос предварительно должны проработать специалисты регионального правительства. Также к обсуждению перевода на дистант сотрудников должны привлечь профсоюзы и Союз работодателей, ведь главная цель - не навредить таким специалистам и не лишить их средств к существованию.

Напомним, что на данный момент с начала пандемии заболели 13 134 человека. 80% поправились, но ситуация остается напряженной. Также в регионе мониторят ситуацию в школах и детсадах. Пока в Роспотребнадзоре уточняют, что в структуре заболеваемости эти учреждения составляют не более 4% и повода переводить ребят на дистанционное обучение нет.