Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Самаре пожилых людей могут отправить на обязательную самоизоляцию

Пока что самоизоляция для пожилых людей старше 65 лет - это рекомендованная мера
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)
Врачи снова готовы бороться за каждую жизнь. Но хотят чтобы больных было как можно меньше

Врачи снова готовы бороться за каждую жизнь. Но хотят чтобы больных было как можно меньше

В Самаре на обязательную самоизоляцию могут отправить граждан старше 65 лет. Это решение обсуждалось на заседании оперативного штаба Самарской области 19 октября 2020 года. Сейчас в регионе самоизоляция для пожилых рекомендована. Однако, как считают специалисты, этого мало.

- Также планируем рассмотреть вопрос о переводе сотрудников учреждений в возрасте65 лет и старше на дистанционный формат работы, - сообщили в оперативном штабе. Этот вопрос решат на следующем заседании. Вопрос предварительно должны проработать специалисты регионального правительства. Также к обсуждению перевода на дистант сотрудников должны привлечь профсоюзы и Союз работодателей, ведь главная цель - не навредить таким специалистам и не лишить их средств к существованию.

Напомним, что на данный момент с начала пандемии заболели 13 134 человека. 80% поправились, но ситуация остается напряженной. Также в регионе мониторят ситуацию в школах и детсадах. Пока в Роспотребнадзоре уточняют, что в структуре заболеваемости эти учреждения составляют не более 4% и повода переводить ребят на дистанционное обучение нет.