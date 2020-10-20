Сергей Жуков рассказал всю правду о голодных годах в Самаре

Сергей Жуков рассказал о студенческой жизни

Сергей Жуков в своем инстаграме рассказал, как выживал в Самаре в голодные годы. В молодости солист "Руки Вверх" учился в институте искусств и культуры. Он вспомнил, что времена были голодные - стипендии было немного и выплачивали ее нерегулярно.

- Как мы только не подрабатывали! И дискотеки вести пытались, и диктором, и грузчиком.. Одна из самых хлебных подработок была на рынке – там мы торговали компакт-дисками, - рассказал Сергей.

Он вспомнил, что рынки тогда были не то, что теперь: без электричества, крыши над головой. А чтобы увеличить продажи, Жуков и его компаньон решили стать диджеями и включали лучшие песни. Для того, чтобы это сделать, они открутили аккумулятор от мопеда и подключали магнитофон к нему.

- Но однажды аккумулятор протек, и кислота из него разъела мне джинсы и куртку – пришлось потом и аппарат отрабатывать и на одежду зарабатывать, - признался певец.

Об всем этом Сергей Жуков вспомнил для того, чтобы сказать, что у современной молодежи и студентов гораздо больше возможностей, продемонстрировать знания и навыки. И этим точно нужно пользоваться