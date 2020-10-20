Скоро в городе наступит зима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пойдет мокрый снег. Небольшие осадки обещают уже 21 октября 2020 года, в ночь на среду горожане уже смогут увидеть зимние осадки, тоже самое продолжится днем. При этом ночью температура опустится до -3 градусов, это уже будут настоящие заморозки.

Ветер будет сначала дуть с юго-запада, потом поменяет направление на северо-западное. Такой же ветер сохранится и в четверге. Возможно, снег пойдет и в четверг. Но в целом синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков.

Специалисты Приволжского УГМС рассказывают, что температурный фон останется низким, с преобладанием в ночные часы отрицательных значений. Стоит отметить, что в регионе с начала октября погода была теплой, стояло бабье лето, но сейчас обстановка постепенно меняется, скоро наступит зима.