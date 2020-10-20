В Самаре легковушка провалилась под асфальт из-за порыва теплосетей

Из-за порыва горячего водоснабжения подмыло грунт и на дороге образовался провал. Фото - группа "ДТП Самара"

В Самаре в ночь на вторник, 20 октября, на пересечении проспекта Кирова и улицы Физкультурной произошел порыв теплосетей. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, из-за утечки горячей воды на трубопроводе диаметром 500 мм размыло грунт и образовался провал, в который попал легковой автомобиль ВАЗ-2112. В результате случившегося никто не пострадал.

Из-за коммунальной аварии без горячего водоснабжения остались 3 социальных объекта и 8 многоквартирных домов, в которых проживает более 2 тыс. человек, в том числе 465 детей. Все объекты переключены на резервную схему водоснабжения.

- На месте работают 9 специалистов и 6 единиц техники. Ремонт ведется без ограничения потребителей и будет завершен сегодня в течение дня. Все пользователи подключены по резервной схеме, - объяснили в компании «Т Плюс».

Ориентировочно, порыв устранят сегодня до 23:00.