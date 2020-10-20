Около площади Кирова изменили схему движения автобусов и отменили троллейбусы

Автобусы пустили в объезд проспекта Кирова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно изменена схема движения автобусов в районе площади имени Кирова, где произошла крупная коммунальная авария. По данным «СамараАвтоГаза», из-за порыва трубы на пересечении улицы Физкультурной и проспекта Кирова автобусы маршрутов №№ 21, 29, 30, 38, 47, 51 будут объезжать проблемный участок по Физкультурной с выездом на проспект Кирова.

В ночь на вторник, 20 октября, в районе проспекта Кирова произошел порыв водопровода горячего водоснабжения, в результате чего на проезжей части образовался провал, куда попал легковой автомобиль.

Ожидается, что аварию устранят до 23:00 во вторник.