В Тольятти задержан мужчина, дважды ограбивший 81-летнего пенсионера

Подозреваемого задержали неподалеку от места преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, которого заподозрили в ограблении 81-летнего пенсионера.

В Росгвардию поступила информация, что в дом на улице Комсомольской, где проживает 81-летний мужчина, проник неизвестный и попытался похитить электроинструменты. Причем днем ранее этот же человек уже украл у пенсионера деньги.

Сотрудники Росгвардии обследовали территорию вблизи места преступления и задержали мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.