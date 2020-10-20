Самарцы начали активно скупать бытовую технику в ожидании новых ограничений из-за коронавируса

В ожидании возможной самоизоляции самарцы пошли скупать технику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за два первых осенних месяца жители города начали активнее скупать бытовую технику в ожидании новых ограничений, которые могут быть введены из-за коронавируса.

Эксперты «Авито» выявили, что в Самаре спрос на бытовую технику за два месяца возрос на 47%. По мнению аналитиков, это связано с тем, что многие горожане осенью вновь перешли на удаленный режим работы и в целом стали проводить больше времени дома, поэтому стремятся обустроить свой быт.

Спрос на холодильники и морозильные камеры вырос на 62%, на плиты - на 37%, на 49% стали чаще покупать утюги. Пользуются популярностью фены, которые стали покупать на 66% чаще, и бритвы, спрос на которые возрос на 185%.

Сейчас в регионе обсуждается вопрос о возможной самоизоляции, пока речь идет только о гражданах старшего возраста.