Самарцам расскажут, как инвестировать и не стать жертвой мошенников

Грамотно распоряжаться деньгами - непростая наука Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам расскажут, как грамотно инвестировать и не стать жертвой мошенников. Серия вебинаров пройдет в рамках четвертой Международной недели инвесторов, организатором которой выступает Банк России. Главная задача проекта — познакомить самарцев с основами инвестирования на финансовом рынке.

- Пройдя курс «Грамотный инвестор — руководство к действию», самарцы смогут научиться сравнивать, выбирать финансовые инструменты, выстраивать свою стратегию и в целом осознанно подходить к инвестированию как способу сохранения и приумножения сбережений. Приобретение активов дает ряд возможностей, позволяет минимизировать потери от инфляции, быстрее достичь своих финансовых целей. Однако важно помнить о рисках и стараться не попасть на удочку мошенников, — отметила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Марина Мясникова.

Поучаствовать в обучении могут все желающие вне зависимости от возраста и статуса. Основная часть мероприятий пройдет в режиме онлайн. Вебинары проходят с 19 октября по 1 ноября. Узнать расписание занятий и зарегистрироваться на вебинары можно на сайте dni-fg.ru.