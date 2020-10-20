В Самаре водитель на «Ниве» сбил 8-летнего мальчика

Восьмилетнего мальчика госпитализировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в Красноглинском районе 38-летний водитель на «Ниве» сбил 8-летнего мальчика. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в понедельник, 19 октября. По данным полиции, ребенок возвращался домой из музыкальной школы, он шел вместе с другом. Дети переходили дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку и призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.