По Самаре снова гуляют кабаны

Кабанчики перебегали улицу. Фото: Инстаграм podsmotreno_samara

В Самаре снова прямо на улице заметили семейство кабанов. Видимо, мать и детишки спокойно топали по трассе, перебегая дорогу в неположенном месте. Такую картину пользователи инстаграм-паблика samara_podsmotreno увидели в Засамарской слободе на пересечении улиц Народной и Заливной. Видимо, чуть позже кабанчики скрылись в зеленых насаждениях на берегу Волги.

Такие встречи с дикой природой в городе становятся все более частым явлением. Полюбоваться животными можно, но лучше делать это издалека. Эксперты советуют ни в коем случае не кричать, не бросать в кабана камнями или чем-то еще. Лучше всего - как можно тише отступить назад и исчезнуть, чтобы животное не заметило вас и не почувствовало угрозу.

Как правильно вести себя при встрече с кабаном - в нашем материале с полезными советами.