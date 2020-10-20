В Тольятти девушка на «Форде» во дворе сбила пешехода и врезалась в припаркованную «Калину»

В аварии пострадал пешеход и были повреждены четыре машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 22-летняя девушка на «Форде» во дворе сбила пешехода и врезалась в стоящую «Ладу Калину». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в понедельник, 19 октября. Девушка, получившая права всего месяц назад, во дворе сбила 45-летнего мужчину, а после врезалась в припаркованную рядом «Калину». От удара легковушку отбросило на стоящую рядом «Весту», которая потом отлетела на другую «Калину».

В результате аварии пострадал пешеход, он отправлен на домашнее лечение. Сейчас полицейские продолжают разбираться во всех деталях аварии. Проводится проверка.