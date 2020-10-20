К Управленческому подведут два водовода за 1,3 млрд рублей

Трубы будут прокладывать под землей с помощью специальной техники

В Самаре начали строительство двух водоводов к поселку Управленческий, сообщили в «РКС-Самара».

До 2023 года будет построено два водовода диаметром 600 мм, которые проложат от насосно-фильтровальной станции №2 в Студеном овраге. Протяженность водоводов составит 7 км, в этом году будет проложен участок в 700 метров.

Этот участок является одним из самых сложных. Строительство пройдет в жилом массиве, в районе улицы Сергея Лазо придется убрать 22 дерева, некоторые из которых аварийные. Большая часть работ пройдет под землей - трубы будут прокладывать под грунтом с помощью специальной техники. На строительство водоводов будет потрачено 1,3 млрд рублей.