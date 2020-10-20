Большую часть средств федерального бюджета на 2021 год направят на нужды людей

Бюджет на будущий год постарались сделать сбалансированным и социально направленным

Руководство «Единой России» обсудило проект бюджета с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Документ постарались сделать сбалансированным и социально направленным.

- Проекты и предложения по поводу комфорта городской среды, модернизации первичного звена здравоохранения, строительства объектов культуры, спорта, в первую очередь на сельских территориях, — были поддержаны, — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Однако есть несколько направлений, которым требуется дополнительное финансирование. В частности, это ремонт и строительство сельских ДК, возведение новых ФОКов открытого типа. Также в бюджете предусмотрели средства на жилье для детей-сирот, обеспечение лекарствами, на оплату труда бюджетников, выплаты на детей, горячее питание для младшеклассников и т. д. Кроме того, «Единая Россия» предложила заложить расходы и на патриотическое воспитание.

Над будущим бюджетом думают уже и в Самарской области. В регионе тоже подготовили проект главного финансового документа. Он, как и федеральный, предусматривает сохранение социальных расходов. Помимо этого, по словам министра управления финансами региона Андрея Прямилова, средства планируют направить и на поддержку отраслей экономики Самарской области, которые наиболее пострадали во время пандемии коронавируса.