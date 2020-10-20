МФК «Динамо-Самара» подписал двух бронзовых призеров Лиги чемпионов

Один из новичков самарцев – Владимир Разуванов. Фото: МФК КПРФ.

Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» подписал двух новичков. Состав волжан пополнили два экс-футболиста московского клуба КПРФ и бронзовые призеры Лиги чемпионов УЕФА вратарь Илья Беспалый и нападающий Владимир Разуванов.

- Илья будет играть под 20 номером, Владимир – под 4. Желаем им красивой и результативной игры и новых высоких футбольных достижений, - говорится в сообщении пресс-службы МФК «Динамо-Самара».

Илья Беспалый начал профессиональную карьеру в петербургском «Политехе», затем выступал за КПРФ. Он чемпион и серебряный призер чемпионата России по мини-футболу. Владимир Разуванов – футболист сборной Украины. В России он выступал, помимо «коммунистов», за московские «Спартак» и «Дину», а также за глазовский «Прогресс». Он также чемпион и серебряный призер российской Суперлиги.