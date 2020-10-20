В Самаре 94-летнего фронтовика покатали на бронеавтомобиле «Тигр»

Ветеран лично оценил современную военную технику

Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух медалей "За отвагу", 94-летний Алексей Кузин прокатился по Самаре на современном бронеавтомобиле "Тигр".

Около дома фронтовика состоялся персональный концерт, так фронтовика поздравили с Днем войск связи. Связисты 2-й армии Центрального военного округа привезли к его дому бронеавтомобиль, оборудованный новейшими средствами связи, который ветеран пожелал осмотреть лично. Алексей Иванович вышел на улицу и устроился на месте командира. Военнослужащие рассказали ему о тактико-технических характеристиках новой машины и показали возможности современных средств связи.

Ветеран остался доволен и поблагодарил за поздравление, сказав, что после этой встречи ощутил прилив бодрости и сил.

Николай Кузин служил в войсках связи и прошел всю войну. В 1945 году он дошел до Берлина и начертал на Рейхстаге свою фамилию. В послевоенные годы в центральном архиве Министерства обороны РФ была найдена фотография маршала Советского Союза Георгия Жукова на фоне Рейхстага , где видна надпись "Кузин".