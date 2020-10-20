«Почта России» возобновила поставку паспортов болельщиков для Евро-2020

При оформлении паспорта болельщика можно заказать его доставку в отделение Почты России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Почта России» возобновляет поставку паспортов болельщика (FAN ID), которые необходимы для посещения матчей чемпионата Европы по футболу.

Турнир был запланирован на лето текущего года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Матчи чемпионата пройдут с 11 июня по 11 июля следующего года и состоятся в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Сейчас нужно оформлять новые паспорта болельщика. Полученные ранее признаны недействительными. При оформлении паспорта болельщика можно заказать его доставку в отделение «Почты России». Его доставят заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения. Бандероль будет храниться на протяжении 30 дней, чтобы его получить, необходимо предъявить документ, подтверждающий личность.

Отслеживать доставку паспорта болельщика можно на сайте по специальному коду, полученному в SMS и по электронной почте.