В Самаре более 1 тыс. человек не пустили в метро без масок

Если снять маску в транспорте, можно заплатить штраф до 30 тыс. рублей. Фото - администрация Самары

В Самаре с начала октября в метро не пустили 1 272 человека, которые не использовали средства индивидуальной защиты. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах, в том числе в городском транспорте. Нарушителей высаживают из автобусов, троллейбусов и трамваев, а в метро изначально не допускают.

С начала октября из наземного транспорта высадили 246 пассажиров, отказавшихся надеть маску.

За несоблюдение режима пассажиры могут получить штраф от 1 до 30 тыс. рублей, при повторном нарушении - от 15 до 50 тыс. рублей. Всего с начала октября составлено 26 административных протоколов.