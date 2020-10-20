Новые данные по коронавирусу в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно сколько еще человек заболели коронавирусом в Самарской области на 20 октября. Диагноз подтвердился у 142 человек - но это даже не место в первой двадцатке зараженных регионов. Но вот относительно своих результатов регион побил осенний рекорд - таких цифр по заболеваемости не было с начала сентября. В последние дни результаты подбирались к этой цифре: было от 139 до 141 заболевшего в сутки.

Еще 153 человека в Самарской области уже поправились и были выписаны с больничного. Всего в регионе с начала пандемии заболели 14 276 человек.

За сутки скончались четыре человека, всего зафиксировано 235 смертей.