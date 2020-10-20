Самарская художница претендует на победу в конкурсе ПФО на лучший мурал

Художница Оксана Гладкова стала победителем регионального этапа

Самарская художница Оксана Гладкова претендует на победу в фестивале стрит-арта ПФО «ФормART». Ранее в каждом из 14-ти регионов ПФО прошли региональные этапы фестиваля, во время которых были выбраны лучшие рисунки молодых художников, посвященные борьбе с коронавирусом и жизни в постковидный период.

В Самарской области победителем регионального этапа стала Оксана Гладкова. Как рассказала художница, она изобразила окно в постковидный период, «когда мы все сможем дышать полной грудью и чистыми легкими». Ее рисунок появился на фасаде дома № 317 по улице Ново-Садовой.

Сейчас продолжается голосование за лучшую работу в ПФО. Отдать свой голос за самарскую участницу можно по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23, ее рисунок номинирован под № 12.