«Жаловался на насморк»: в Самаре умер известный актер и бывший руководитель драмтеатра

Актер был преемником известного режиссера Вячеслава Гвоздкова Фото: СОЦСЕТИ

20 октября 2020 года ушел из жизни актер Самарского академического театра драмы имени М. Горького Валерий Мелёшин. Об этом сообщили его коллеги в официальных группах театра в социальных сетях.

- На 70-м году жизни скончался наш коллега, театральный деятель, актер Валерий Сергеевич Мелёшин. Скорбим! Наши соболезнования родным и близким, - сказано в сообщении.

- Он звонил мне на днях и жаловался на насморк, недомогание. Но он, насколько я знаю, не тестировался, думал, обычная простуда. Но, конечно, здоровье у него было не то. И сердечные заболевания были, и серьезный диабет, - рассказал «Комсомольской правде — Самара» художественный руководитель театра драмы Валерий Гришко.

Валерий Мелёшин стал преемником известного режиссера и директора самарского театра драмы Вячеслава Гвоздкова. После смерти мэтра в 2018 году Мелёшин два года, до февраля 2020-го, исполнял обязанности руководителя театра.

- Когда-то он был подводником, но когда в его жизни появился театр, он полностью посвятил себя ему, был абсолютно предан искусству. Он исполнил мечту Гвоздкова: улучшил финансовое положение театра, привлекая сюда зрителей. Что бы ни было нужно театру, он всегда это находил. Это был человек, который всегда мог со всеми найти общий язык. Для нас, для театра и его коллег, это большая утрата, - сказал Гришко.

Отметим, что точная причина смерти Валерия Мелёшина неизвестна. В театре пока не дают комментарии по этому поводу.