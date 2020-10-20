Иностранные студенты в СамГУПС активно займутся наукой

Сейчас в СамГУПС учатся больше 260 иностранных студентов

Иностранные студенты, которые обучаются в Самарском государственном университете путей сообщения, более активно займутся научными исследованиями. Руководство вуза ожидает, что это повысит уровень коммуникации студентов, разовьет дополнительные компетенции и творческий потенциал. Об этом заявила администрация университета на первом в новом учебном году общем собрании иностранных студентов, обучающихся на 1-5 курсах, в минувший четверг 15 октября.

Как стало известно, сейчас в СамГУПС учатся больше 260 иностранных студентов из Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Лаоса. Для них созданы все условия для успешной адаптации. В программе - привлечение иностранных студентов к научно-исследовательской деятельности, изучению русского языка, а также развитие коммуникативных компетенций

- Каждый студент сможет принять участие в ежегодных научно-практических семинарах, конкурсах, выставках, олимпиадах, кружковой и клубной работе, объединениях по интересам. Для этого в течение учебного года в СамГУПС будут организованы индивидуальные занятия со студентами по выбранным предметам, - объяснила директор Центра международных связей СамГУПС Александра Шабалина.

Сейчас специалисты лингвистического центра и ЦМС предложили студентам дополнительное обучение на курсах речевой коррекции в течение 36 часов, а также занятия по английскому языку. К работе привлекают преподавателей-кураторов, психологов и сотрудников ЦМС.

Готовят свои научные работы иностранные студенты в особенном порядке. Так, основной акцент в этом процессе делают на поиск и обработку информации, при этом в процессе обсуждения работ студенты дают оценку тем или иным фактам, высказывают свою точку зрения.

- За счет этого студенты совершенствуют навыки коммуникации, развивают мышление в научном направлении, обретают мотивацию и стимул к учебе, - объяснили в вузе.